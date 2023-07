Un joueur débarque à l’OM et affiche sa «tristesse»

La rédaction

En janvier dernier, l'OM bouclait l'arrivée de Vitinha pour 32M€. Un chiffre important, qui avait surpris les supporters marseillais, mais aussi le joueur portugais. Formé au Sporting Braga, il ne s'attendait pas à quitter le Portugal, mais aussi sa famille cet hiver. L'attaquant, qui connait sa première expérience à l'étranger, a été marqué par ses premiers mois en France.

Président de l'OM, Pablo Longoria a pris un risque. Celui de dépenser près de 32M€ pour mettre la main sur Vitinha, un joueur qui présentait des statistiques solides sous le maillot du Sporting Braga, mais qui n'a jamais eu l'occasion de montrer son talent à l'étranger. Agé de 23 ans, le buteur connait sa première expérience, loin de son Portugal natal. Et le moins que l'on puisse dire c'est que cet exil l'a secoué. En réalité, Vitinha ne s'attendait pas à quitter le Sporting Braga cet été et à s'éloigner de sa famille, dont il est si proche.

« C'était difficile, je n'étais pas préparé »

Lors d'un entretien accordé à O Jogo ce samedi, le buteur de l'OM est revenu sur son arrivée à Marseille et sur les conditions de son départ. « C'était difficile, je n'étais pas préparé. D'après les conversations avec mon agent, le départ en janvier n'était pas prévisible. Je ne pensais pas partir. Les trois derniers jours ont été un rush : faire face à beaucoup de choses, affronter un nouveau club et une nouvelle ville, chercher son chez-soi » a déclaré Vitinha.

« J'ai ressenti la douleur et la tristesse »