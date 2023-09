Un joueur de l’OM ciblé en Arabie saoudite, il annonce la couleur

Thibault Morlain

Si le marché des transferts a refermé ses portes en France, ce n’est pas le cas dans tous les pays. Dans cette situation, certains regards se tournent notamment vers l’OM et Azzedine Ounahi. Depuis l’arrivée de Marcelino, le Marocain a du mal à trouver sa place. L’avenir du Marseillais fait ainsi l’objet de différentes rumeurs. Et alors qu’on annonçait notamment un intérêt de l’Arabie Saoudite, où le mercato est encore ouvert, pour Ounahi, il va falloir faire très attention…

Au sortir de la Coupe du monde au Qatar, Azzedine Ounahi était très courtisé durant le mercato de janvier 2023. Impressionnant avec le Maroc, le milieu, alors à Angers, intéressait du monde et c’est finalement l’OM qui a raflé la mise. Mais voilà que quelques mois plus tard, des questions se posent concernant l’avenir d’Ounahi. En effet, le joueur de 23 ans semble avoir un peu de mal à trouver sa place dans le schéma de Marcelino. Et si son avenir s’écrivait finalement déjà loin de Marseille ?

« Il faut quand même surveiller le cas Ounahi »

Ces dernières semaines, différentes rumeurs sont apparues concernant l’avenir d’Azzedine Ounahi, annonçait notamment dans le viseur de l’Arabie Saoudite. Quid alors du joueur de l’OM ? Sur le plateau de BFM Marseille , Florent Germain, journaliste RMC , a annoncé : « Ounahi, s’il y a un véritable mal-être, si Marcelino se dit que finalement il n’arrive pas à l’intégrer, s’il demande à partir et s’il y a une offre d’Arabie Saoudite ou de Turquie, pourquoi pas… Mais là c’est beaucoup de si. Il faut quand même surveiller le cas Ounahi. Quand tu as un joueur important qui a été recruté il n’y a pas longtemps, qui est un joueur qui voulait progresser encore plus après sa Coupe du monde et que tu n’arrives pas à trouver une place pour lui, forcément, c’est à suivre ».

