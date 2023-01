Un joueur de l’équipe de France déclare sa flamme à l’OM

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après cinq belles années passées en Italie, Jordan Veretout a fait son grand retour en France en s’engageant avec l’OM. Très bon depuis quelques semaines, l’international français a conquis son entraîneur. Côté personnel, Veretout se plaît à l’OM. Un club qu’il apprécie grandement.

Déjà pisté par l’OM dans le passé, Jordan Veretout a franchi le cap l’été dernier. Après cinq saisons passées en Serie A, l’international français s’est engagé avec Marseille. Une recrue qui plaît beaucoup à Igor Tudor qui avait eu l’occasion de le voir évoluer à de nombreuses reprises en Italie. Après des débuts mitigés, Jordan Veretout s’est pleinement intégré dans le onze de l’OM et depuis le retour de la Coupe du monde, il est à son meilleur niveau.

Veretout a conquis Tudor

« Il continue à produire de bonnes performances et il évolue à un très haut niveau. Il est très important pour nous », confiait d’ailleurs l’entraîneur de l’OM au sujet de Jordan Veretout après la victoire olympienne contre le Stade Rennais en Coupe de France. Après cinq années passées loin de la France, Veretout a parfaitement géré son retour dans l’Hexagone. Et à Marseille, il se sent comme chez lui.

«L’OM a toujours été un très grand club»