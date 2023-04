Un joueur de Deschamps lâche une réponse au PSG pour son avenir

Thibault Morlain

Au PSG, on prépare le mercato estival à venir et de nombreux noms circulent déjà comme étant des pistes de Luis Campos. Alors que le club de la capitale voudrait également recruter des joueurs français, il a été question d’un intérêt pour Youssouf Fofana, international tricolore aujourd’hui à l’AS Monaco. Ce dernier en a d’ailleurs dit plus sur son avenir.

Le mercato estival du PSG s’annonce animé et ça commence déjà à partir dans tous les sens. En effet, pour oublier cette saison ratée, le club de la capitale table sur de multiplies renforts. Au milieu de terrain, Luis Campos aurait différents noms en tête, dont notamment celui de Youssouf Fofana. International français, le joueur de 24 ans évolue aujourd’hui à l’AS Monaco, où il est sous contrat jusqu’en 2024. Quid alors de l’avenir de Fofana ?

« Pourquoi ne pas rester à Monaco ? »

La question lui a directement été posée par Nice Matin . Youssouf Fofana s’est ainsi exprimé sur son avenir. Le joueur de l’AS Monaco a alors expliqué : « Il est temps de voir autre chose ? J’entends beaucoup ça à mon propos. Mais pourquoi ne pas rester à Monaco? En 2017, l’ASM était la grosse équipe du championnat. Pourquoi ça ne serait pas le cas la saison prochaine? Et pourquoi pas avec moi? Tout le monde me dit que c’est le moment de partir ou assure que je vais partir. Mais il y a des joueurs qui sont à leur prime et jouent à Lyon ou Marseille ».

« Je ne m’interdis rien »