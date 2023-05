Un joueur de Deschamps fait déjà une victime colossale au PSG

Benjamin Labrousse

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes d’ici peu de temps, plusieurs clubs dont le PSG se montrent déjà actif sur le marché des transferts. Ainsi, outre Manuel Ugarte au milieu de terrain, le club parisien semble proche de boucler l’arrivée de Lucas Hernandez, défenseur polyvalent de 27 ans. Mais l’arrivée de l’international Français pourrait provoquer le départ de Presnel Kimpembe...

Le PSG pourrait connaître un été bouleversant. En effet, que ce soit au niveau des départs ou des arrivées, tout indique que le club parisien s’apprête à connaître de grands changements dans son effectif la saison prochaine.

Après Skriniar, le PSG veut Lucas Hernandez

Ce qui est certain, c’est que le PSG n’a pas attendu l’ouverture officielle du mercato estival pour agir. Déjà l’hiver dernier, le conseiller sportif Luis Campos bouclait pour cet été l’arrivée libre de Milan Skriniar, défenseur central de 28 ans évoluant à l’Inter Milan. Et désormais, le club français s’attaque à la piste menant à Lucas Hernandez (Bayern Munich).

Hernandez arrive, vers un départ de Kimpembe ?