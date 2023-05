Mercato : Le PSG en plein chantier, voilà l’heureux élu !

Thomas Bourseau

Lucas Hernandez pourrait bien voir son aventure au Bayern Munich arriver à son terme. Intéressé par le projet du PSG, le Français aurait même reçu une offre contractuelle de la part du champion de France.

Depuis quelque temps, il est question du recrutement d’un défenseur central au PSG. En effet, le comité de direction du club de la capitale s’efforce de mettre la main sur un voire plusieurs renforts dans ce secteur de jeu. L’arrivée libre de tout contrat de Milan Skriniar cet été semble déjà être entérinée. Mais le PSG voudrait plus.

En plus de Skriniar, le PSG veut un autre défenseur

Et pour cause, le contrat de Sergio Ramos arrivera à expiration le 30 juin prochain et en l’état, Presnel Kimpembe est écarté des pelouses jusqu’à l’automne prochain en raison d’une rupture du tendon d’Achille. Plusieurs noms ont été liés au PSG ces derniers temps en marge du mercato dont Pau Torres et Aymeric Laporte entre autres.

Une offre dégainée pour Lucas Hernandez ?