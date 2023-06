Le PSG en rêve, son départ est officialisé

Alexis Brunet

Ce samedi, le PSG va disputer le dernier match de sa saison face à Clermont. Une fois celui-ci terminé, l'état-major parisien pourra se concentrer davantage sur le mercato à venir. De nombreux joueurs vont sans doute arriver dans la capitale. Une piste très sérieuse vient même de se confirmer encore un peu plus.

Ce samedi soir, les joueurs du PSG seront en vacances c'est un fait. Mais pour certains, les vacances ne seront pas pour tout de suite. C'est le cas de Luis Campos. Le conseiller football parisien devra s'affairer tout l'été sur le mercato, où plusieurs dossiers chauds l'attendent.

La piste Marco Asensio est très chaude

L'attaque parisienne va subir un gros lifting. Des trois stars de la MNM, seul Kylian Mbappé est assuré de continuer au PSG. Lionel Messi ne prolongera pas et Neymar est largement poussé vers la sortie. Pour les remplacer, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos avance bien sur la piste Marco Asensio. Ce n'est pas le dernier événement en date qui dira le contraire.

Ça bouge pour ce transfert à 50M€, le PSG peut trembler https://t.co/nwYUrtUoXo pic.twitter.com/1oejgW9kl6 — le10sport (@le10sport) June 3, 2023

Marco Asensio quitte le Real Madrid