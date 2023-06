Un gros mercato attendu à l’OM, il tranche pour son arrivée

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Priorité de l’OM pour succéder à Igor Tudor sur le banc, Marcelo Gallardo a fait patienter Pablo Longoria jusqu’à refuser l’offre phocéenne. Pourtant, la durée du bail et le salaire proposé par Marseille convenait à l’Argentin, mais celui-ci n’aurait pas été rassuré par le recrutement qui s’annonce.

Pour remplacer Igor Tudor, l’Olympique de Marseille avait coché le nom de Marcelo Gallardo, avec qui des discussions avaient été lancées comme vous l’avait indiqué le10sport.com. Finalement, alors que l’Argentin semblait sur le point de donner son feu vert pour débarquer dans la cité phocéenne, celui-ci a décliné la proposition de Pablo Longoria.

Gallardo pas convaincu par le mercato

L’ancien entraîneur de River Plate n’aurait pas été totalement emballé par le projet marseillais. Selon le média Clarin , la proposition formulée par l’OM convenait à Marcelo Gallardo concernant la durée du contrat et le salaire proposé, mais ses exigences pour le mercato seraient l’une des causes principales de son refus, lui qui n’est pas pressé de revenir sur un banc. De gros renforts auraient été réclamés par l’Argentin afin de ne pas faire de figuration en Ligue 1 et en Ligue des champions si la qualification du club était validée, mais celui-ci n’aurait pas été rassuré par le discours des Phocéens.

Fonseca retenu, Marcelino pourrait en profiter