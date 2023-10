Un grand retour annoncé au PSG, c’est la douche froide

Axel Cornic

Cet été, le Paris Saint-Germain a multiplié les pistes pour son mercato, mais toutes n’ont pas abouti. C'est le cas avec Adrien Rabiot, dont le contrat avec la Juventus touchait à son terme en juin dernier et qui aurait pu retrouver un club où il a fait ses premiers pas en professionnel, avant de le quitter en 2019.

Après une adaptation longue et souvent frustrante, Adrien Rabiot exprime enfin toute l’étendue de son talent à la Juventus. Son coach Massimiliano Allegri en est totalement fan et après une période délicate il semble également être redevenu un membre solide de l’équipe de France de Didier Deschamps, en vue de l’Euro 2024 de l’été prochain.





« Le PSG a essayé de ramener Rabiot »

Le milieu de terrain aurait pourtant pu mettre un terme à son aventure italienne cet été, puisque son contrat se terminait et surtout, le PSG a tenté de le récupérer. « Rabiot a intéressé un grand nombre de clubs en dehors de l'Italie ces dernières années - le PSG a essayé de le ramener, tandis que des clubs de Premier League tels que Manchester United, Newcastle, et d'autres l'ont également regardé » a récemment révélé Fabrizio Romano, sur Caught Offside .

La Juventus souhaite une nouvelle fois le prolonger