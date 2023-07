«Un foutage de gueule», il se lâche totalement sur une recrue du PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG n'a pas regardé à la dépense pour mettre la main sur un jeune milieu de terrain uruguayen de 22 ans : Manuel Ugarte. Le club parisien a dépensé près de 60M€ pour lever sa clause libératoire. Une hérésie selon plusieurs observateurs du football, et notamment le journaliste Grégory Schneider.

Depuis le début du mercato, le PSG a officialisé sept recrues estivales. A ce stade, l'acquisition la plus chère est un jeune milieu de terrain prometteur, Manuel Ugarte. Le club parisien n'a pas hésité à lever sa clause libératoire fixée à 60M€. Pour un agent, le PSG n'a pas pris la bonne décision.





PSG : En privé, Mbappé lâche une énorme annonce https://t.co/FcaLNqfKic pic.twitter.com/RJyHXBqIOy — le10sport (@le10sport) July 21, 2023

« Pour Manuel Ugarte, c’est fou »

« Pour Manuel Ugarte, c’est fou que Paris ait payé 60M€, le prix de la clause. Manuel Ugarte vaut 20 M€, pas beaucoup plus. Surtout, il est rare que les clubs paient le montant des clauses dans les deals avec leurs homologues portugais. Il y a toujours, ou presque, des négociations » avait-il confié à L'Equipe.

« C'est du foutage de gueule »