Un entraîneur fait le forcing au PSG pour remplacer Galtier

Jean de Teyssière

Après une saison faible sur tous les plans, Christophe Galtier était sur la sellette et devrait quitter le PSG. La fin d'aventure est quasi-certaine, même si rien n'a encore été acté, le club parisien cherchant un successeur avant d'officialiser le départ de l'ancien entraîneur stéphanois. Julian Nagelsmann ne viendra pas et dans le même temps Massimiliano Allegri, ferait le forcing pour devenir l'entraîneur du PSG.

Une saison et puis s'en va. L'exercice 2022-2023 de Christophe Galtier a été éprouvant malgré un départ canon et les seules polémiques du penaltygate et du char à voile. Après la Coupe du monde, tout s'est enchaîné pour le technicien français, entre les allégations de racisme de la part de Julien Fournier, ex-directeur sportif de l'OGC Nice, les dix défaites en 2023 et les problèmes extrasportifs, notamment de Lionel Messi. Malgré un titre de champion de France, le PSG a montré des faiblesses comme rarement, et les dirigeants parisiens lui cherchent donc un remplaçant.

Nagelsmann, c'est non

L'info est tombée tard dans la soirée et Kylian Mbappé a dû recevoir la notification sur son téléphone après son match face à Gibraltar avec l'équipe de France : Julian Nagelsmann ne sera pas son entraîneur la saison prochaine. Alors que tout semblait parti pour que l'Allemand prenne place sur le banc parisien, le deal ne s'est finalement pas fait. La succession est donc totalement ouverte et le PSG ne sait pas qui sera le remplaçant de Christophe Galtier.

« Pitié, ce serait le coup fatal »