«Un des meilleurs joueurs de Ligue 1» quitte l’OM, l’annonce choc à l’étranger !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête de renforts au milieu de terrain, l'OM a longtemps envisagé un nouveau prêt d'Ismaël Bennacer. Finalement, l'international algérien a rejoint le Dinamo Zagreb qui présente le joueur comme l'un « ‍des meilleurs joueurs de Ligue 1». Une annonce qui risque de faire réagir du côté de Marseille où Ismaël Bennacer n'a pas laissé la même impression.

Lors du précédent mercato d'hiver, l'OM avait obtenu le prêt d'Ismaël Bennacer, mais n'avait pas levé son option d'achat. Cela n'avait pas empêché le club phocéen de négocier avec l'AC Milan cet été pour récupérer à nouveau l'international algérien, finalement prêté au Dinamo Zagreb, qui le présente d'ailleurs comme «un des meilleurs joueurs de Ligue 1».

Bennacer prêté au Dinamo Zagreb « C'est avec grand plaisir que nous annonçons que le joueur international algérien et milieu de terrain de l'AC Milan, Ismael Bennacer, va rejoindre le GNK Dinamo ! Le Dinamo et l'AC Milan ont conclu un accord pour un prêt d'un an avec option d'achat. Bennacer se rendra à Zagreb, où il passera des examens médicaux avant de signer officiellement son contrat », explique le communiqué officiel du club croate.