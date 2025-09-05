Mercato : Le PSG bloque son transfert, il pique une colère !

Troisième plus gros transfert de l’histoire du Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani n’a pas vraiment convaincu. Ce n’est pas pour rien si un départ a été évoqué tout l’été, avec un possible retour à la Juventus, où il avait été prêté lors de la deuxième partie de saison dernière. Mais finalement, l’attaquant français s’est envolé pour la Premier League et Tottenham.
Le marché des transferts, est souvent fait de longs feuilletons. L’épisode qui a animé le plus longtemps l’actualité au PSG, est évidemment celui lié à l’avenir de Randal Kolo Muani. Clairement pas dans les plans de Luis Enrique, l’attaquant a été poussé vers la sortie et l’hiver dernier il a trouvé une solution, avec un prêt à la Juventus.
Kolo Muani vers Tottenham
Ce prêt s’est toutefois terminé le 15 juillet dernier et depuis, un retour à Turin semblait être la principale option pour Kolo Muani. Des négociations ont été ouvertes, mais si elles n’ont jamais vraiment semblé pouvoir déboucher sur un accord. Ainsi, il a fallu attendre la fin du mercato pour voir un gros retournement de situation, puisque l’international français a finalement rejoint Tottenham.
Pas vraiment son option préférée
Après la Ligue 1, la Bundesliga et la Serie A, il va donc connaitre la Premier League. Mais ça ne semble pas vraiment le ravir. La Gazzetta dello Sport laisse en effet entendre que Randal Kolo Muani en voudrait quelque part au PSG. Son envie était de retrouver la Juventus et cette option anglaise ne l’enchante pas vraiment pour le moment. Surtout que les Parisiens se seraient longtemps montrés inflexibles avec les Italiens, pour finalement accorder un prêt sec sans aucune option d’achat au club londonien, ce qui est une solution assez étranger pour un joueur qui a tout de même couté 95M€ il y a seulement deux ans.