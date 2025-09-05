Mercato : Le PSG bloque son transfert, il pique une colère !

Axel Cornic

Troisième plus gros transfert de l’histoire du Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani n’a pas vraiment convaincu. Ce n’est pas pour rien si un départ a été évoqué tout l’été, avec un possible retour à la Juventus, où il avait été prêté lors de la deuxième partie de saison dernière. Mais finalement, l’attaquant français s’est envolé pour la Premier League et Tottenham.

Le marché des transferts, est souvent fait de longs feuilletons. L’épisode qui a animé le plus longtemps l’actualité au PSG, est évidemment celui lié à l’avenir de Randal Kolo Muani. Clairement pas dans les plans de Luis Enrique, l’attaquant a été poussé vers la sortie et l’hiver dernier il a trouvé une solution, avec un prêt à la Juventus.

Kolo Muani vers Tottenham Ce prêt s’est toutefois terminé le 15 juillet dernier et depuis, un retour à Turin semblait être la principale option pour Kolo Muani. Des négociations ont été ouvertes, mais si elles n’ont jamais vraiment semblé pouvoir déboucher sur un accord. Ainsi, il a fallu attendre la fin du mercato pour voir un gros retournement de situation, puisque l’international français a finalement rejoint Tottenham.