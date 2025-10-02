«Un criminel» débarque à l'OM, la folle signature !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Débarqué à l'OM en 2015, Lassana Diarra a rejoint le club phocéen pour relancer sa carrière après le calvaire vécu avec le Lokomotiv Moscou. La séparation avec le club russe a été houleuse, ce qui a obligé les Marseillais à prendre certaines précautions. C'est alors que Diarra s'est senti comme un véritable « délinquant ».

Parti jouer en Russie après son aventure au Real Madrid, Lassana Diarra ne garde aujourd'hui pas un très bon souvenir de son expérience au Lokomotiv Moscou. Le Français avait en effet voulu rompre unilatéralement son contrat à l'été 2014, ce qui lui avait valu une amende de 20M€ de la FIFA et une suspension d'un an. Ce n'est qu'à partir de l'été 2015 que Diarra a pu rejouer, s'engageant alors à l'OM.

« Tout le monde m'a traité comme un criminel » Interrogé par El Pais, Lassana Diarra a évoqué les coulisses de sa signature à l'OM. C'est alors que l'ancien Olympien a fait savoir : « Comment j'ai signé à l'OM ? Ils m'ont fait signer un document stipulant que si le Lokomotiv exigeait 15 ou 20 millions, je serais responsable du paiement. Personne ne fait ça dans le football ! Tout le monde m'a traité comme un criminel. Même si la FIFA connaissait la vérité, elle ne voulait pas la révéler au monde entier ».