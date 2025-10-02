«Un criminel» débarque à l'OM, la folle signature !

Débarqué à l'OM en 2015, Lassana Diarra a rejoint le club phocéen pour relancer sa carrière après le calvaire vécu avec le Lokomotiv Moscou. La séparation avec le club russe a été houleuse, ce qui a obligé les Marseillais à prendre certaines précautions. C'est alors que Diarra s'est senti comme un véritable « délinquant ».
Parti jouer en Russie après son aventure au Real Madrid, Lassana Diarra ne garde aujourd'hui pas un très bon souvenir de son expérience au Lokomotiv Moscou. Le Français avait en effet voulu rompre unilatéralement son contrat à l'été 2014, ce qui lui avait valu une amende de 20M€ de la FIFA et une suspension d'un an. Ce n'est qu'à partir de l'été 2015 que Diarra a pu rejouer, s'engageant alors à l'OM.
« Tout le monde m'a traité comme un criminel »
Interrogé par El Pais, Lassana Diarra a évoqué les coulisses de sa signature à l'OM. C'est alors que l'ancien Olympien a fait savoir : « Comment j'ai signé à l'OM ? Ils m'ont fait signer un document stipulant que si le Lokomotiv exigeait 15 ou 20 millions, je serais responsable du paiement. Personne ne fait ça dans le football ! Tout le monde m'a traité comme un criminel. Même si la FIFA connaissait la vérité, elle ne voulait pas la révéler au monde entier ».
« J'ai commencé à avoir des problèmes à un genou »
Lassana Diarra est donc arrivé à l'OM en 2015, mais après plus d'un an sans jouer, ça n'a pas été sans conséquence. « La première année à l'OM, j'ai joué 49 matchs. A la moitié de la saison, j'ai commencé à avoir des problèmes à un genou », a raconté celui qui a fini par se blesser, lâché par son corps.