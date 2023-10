Un crack du PSG poussé au départ ? Une annonce tombe !

La rédaction

Racheté par le PSG cet été, Xavi Simons poursuit sa carrière au RB Leipzig. Arrivé sous la forme d'un prêt sans option d'achat, le joueur néerlandais s'éclate en Bundesliga. A tel point que ses dirigeants semblent enclins à vouloir le conserver à l'issue de cette saison. Son partenaire Mohamed Simakan est du même avis.

Il n'a fallu que 6M€ au PSG pour rapatrier Xavi Simons. Grâce à une clause de rachat, le joueur néerlandais a fait son grand retour à Paris avant d'être prêté au RB Leipzig. Depuis son arrivée en Allemagne , Xavi Simons a inscrit trois buts et semble avoir convaincu Max Eberl.

Le RB Leipzig annonce la couleur

« Xavi Simons a pris un très bon départ et il est en train de faire une très bonne saison. Je pense que nous sommes en train de le lier émotionnellement au RB Leipzig. Nous essayons de faire en sorte qu'il reste avec nous à l'été 2024 » a confié le dirigeant, qui a depuis quitté ses fonctions de directeur général au sein du RB Leipzig.

« C’est un joueur qu’on espère garder le plus d’années possible »