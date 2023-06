Un crack affole le mercato, le PSG a tout prévu

Hugo Chirossel

Si le PSG a historiquement du mal à faire émerger ses jeunes talents, El Chadaille Bitshiabu et Warren Zaïre-Emery ont réussi à se faire une petite place au sein de l’effectif cette saison. En ce qui concerne le milieu de terrain, la plupart des grands clubs européens s’intéresseraient à lui, mais le club de la capitale compte lui donner encore plus de temps de jeu la saison prochaine.

Christopher Nkunku, Moussa Diaby, Kingsley Coman, Mike Maignan… Bien souvent, les joueurs issus de la formation parisienne se révèlent loin du PSG. Cette saison, deux Titis parisiens ont réussi à se faire une place dans l’effectif de Christophe Galtier : El Chadaille Bitshiabu et Warren Zaïre-Emery.

Bitshiabu et Zaïre-Emery, des Titis convoités

Le défenseur âgé de 18 ans a d’ailleurs tapé dans l'œil de plusieurs grands clubs européens. Comme indiqué par Le 10 Sport , Liverpool et Manchester United ont déjà manifesté leur intérêt pour El Chadaille Bitshiabu, alors que le Borussia Dortmund et l'Eintracht Francfort sont également intéressés. En ce qui concerne Warren Zaïre-Emery, il est lui aussi très convoité, d’après les informations du Parisien . Mais le PSG compte sur le milieu de terrain de 17 ans et a l’intention de lui donner encore plus de temps de jeu la saison prochaine.

« Lui faire une place pour qu'il joue encore davantage la saison prochaine »