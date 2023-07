Un club vend la mèche, le PSG prépare une offre de 80M€

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà très actif sur le marché avec l'arrivée de six nouveaux joueurs, le PSG entend toutefois frapper encore très fort d'ici la fin du mercato. Notamment afin de renforcer son secteur offensif. Dans cette optique, le club de la capitale a déjà identifié plusieurs profils à l'image de celui de Gonçalo Ramos. Benfica s'attend désormais à une offre pour son attaquant.

Comme attendu, après la nomination de Luis Enrique, le PSG a enchaîné les recures. En quelques jours, le club de la capitale a effectivement officialisé l'arrivée de six nouveaux joueurs. Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Lee Kang-In, Lucas Hernandez et Cher Ndour se sont ainsi succédé dans cet ordre. Mais le principal chantier qui attend désormais Luis Campos est celui de l'attaque. Et pour cause, le PSG veut absolument frapper fort afin d'accompagner au mieux Kylian Mbappé. Et alors que les pistes menant à Harry Kane et Dusan Vlahovic circulent avec insistance, les Parisiens pourraient dégainer pour un autre joueur.

EXCLU @le10sport : Le PSG a dégainé pour Bradley Barcola ! Une première offre de transfert (sec) a été transmise à l’OL❌ Refus catégorique de Textorhttps://t.co/6klWfgB3aE — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) July 13, 2023

Benfica s'attend à recevoir une offre pour Gonçalo Ramos

En effet, selon les informations du Correio da Manhã , Benfica s'attend à recevoir très prochainement une offre du PSG pour Gonçalo Ramos. Celle-ci devrait avoisiner les 80M€. Et bien que l'attaquant portugais possède une clause libératoire à 120M€, cette proposition pourrait bien faire mouche. Et pour cause, un transfert à 80M€ représenterait la deuxième plus grosse vente de l'histoire du club lisboère derrière Joao Felix pour lequel l'Atlético de Madrid avait déboursé 127M€.

Le PSG a déjà bougé pour Bernardo Silva et Barcola

Mais ce n'est pas le seul offre que le PSG va dégainer. Comme révélé par le10sport.com, le club parisien a fait une proposition à Manchester City pour le transfert de Bernardo Silva. Refus catégorique du club entraîné par Pep Guardiola. Toujours selon nos informations, le PSG a également transmis une offre à l'OL pour Bradley Barcola. Mais là aussi, l'OL a dit non aux Parisiens. Reste désormais à savoir si l'offre pour Gonçalo Ramos aura plus de succès.