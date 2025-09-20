Un champion du monde au RC Lens, c’est terminé !

Pierrick Levallet

Le derby du Nord entre le RC Lens et le LOSC ce samedi sera l’occasion pour Florian Thauvin de retrouver son ancien club. L’histoire du champion du monde 2018 avec les Dogues s’est très mal terminée. L’international français avait fait le forcing pour rejoindre l’OM en 2013, ce qui avait créé de vives tensions chez les supporters lillois. L’attaquant de 32 ans ne nourrirait toutefois plus aucune rancoeur envers eux.

Les retrouvailles promettent d’être intéressantes à suivre ce samedi. Le LOSC se déplace sur la pelouse du RC Lens, l’occasion pour Florian Thauvin de retrouver son ancien club. L’histoire du champion du monde 2018 chez les Dogues a viré au drame lorsqu’il a fait le forcing pour son transfert à l’OM lors de l’été 2013. Son départ avait alors déclenché une guerre avec les supporters lillois.

Thauvin : Une guerre éclate avec le LOSC après son transfert à l'OM Ces derniers étaient en effet particulièrement mécontents de la façon dont Florian Thauvin a retourné sa veste pour pouvoir rejoindre l’OM. L’attaquant d’aujourd’hui 32 ans était allé jusqu’à faire une grève de l’entraînement pour pousser ses dirigeants à le vendre. Une certaine rancoeur s’était alors installée, tant chez les supporters du LOSC que chez Florian Thauvin.