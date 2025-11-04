Un champion du monde à l’OM, le gros coup annoncé en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour Benjamin Pavard, les derniers jours n’ont pas été simples à vivre. En effet, le défenseur de l’OM a coûté cher au club phocéen face au Sporting Portugal puis face au RC Lens. Il n’en fallait pas plus pour que les critiques apparaissent à l’encontre du champion du monde 2018. Mais voilà que Bertrand Latour est monté au créneau pour Pavard, affirmant à quel point c’était une plus-value pour l’OM.

Prêté avec option d’achat par l’Inter Milan, Benjamin Pavard est aujourd’hui un joueur de l’OM. Censé apporter toute son expérience, l’international français s’est surtout rendu coupable d’erreurs qui ont coûté cher dernièrement. Fautif face au Sporting Portugal puis Lens, Pavard n’avait alors pas hésité à faire son mea culpa, regrettant le préjudice causé à l’OM.

« C’est une chance pour Marseille de l’avoir » Benjamin Pavard aura donc coûté des points à l’OM. Cependant, ça n’a pas empêché Bertrand Latour de dire sur le plateau du Canal Football Club à propos du joueur de Roberto De Zerbi : « Pavard a fait une semaine atroce, mais je pense toujours que c'est une chance pour Marseille de l'avoir. Il va participer et vous faire gagner des matchs ».