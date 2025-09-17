Un champion du monde à l’OM : Le coup de fil qui a tout changé !

Auteur d'un mercato très agité ces dernières semaines, l'OM a récupéré quelques recrues juste avant la date limite, à commencer par Benjamin Pavard. L'international français a été convaincu par le projet marseillais et a été prêté. Une arrivée surprenante qui est le résultat d'un appel de Medhi Benatia qui a porté ses fruits.
International français et champion du monde en 2018, Benjamin Pavard a été prêté par l'Inter Milan. Le défenseur a connu des débuts très positifs puisqu'il a marqué un but pour sa première sous le maillot de l'OM. Pas forcément dans les plans du club au début de l'été, il s'est laissé convaincre par le projet marseillais grâce à Medhi Benatia.
Pavard craque pour son arrivée à l'OM
Ancien du Bayern Munich, Benjamin Pavard a fait un retour en Ligue 1 très surprenant. Il n'était pas forcément attendu à l'OM cette saison mais la destination lui convient totalement. « Qu’est-ce qu’il me dit Medhi Benatia quand il me passe un coup de téléphone ? Il m’a parlé de la ville, des supporters, de la ferveur qu’il y a au club. Jouer dans un stade comme ça, à guichet fermé à tous les matchs, en jouant aussi la Ligue des champions, c’est forcément quelque chose qui m’a séduit » dévoile-t-il sur les antennes de Canal+.
Un retour attendu pour Pavard
Formé au LOSC où il a débuté sa carrière, Benjamin Pavard garde un lien fort avec le football français et la Ligue 1. Le défenseur de 29 ans avait prévu un retour dans l'élite du championnat de France. « C’est vrai que revenir en France c’est quelque chose que j’ai toujours voulu faire. De revenir aussi proche de ma famille. Ca fait très longtemps que je suis parti à l’étranger et j’avais ce manque en moi d’être plus proche de ma famille » avoue le natif de Maubeuge.