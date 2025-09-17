Un champion du monde à l’OM : Le coup de fil qui a tout changé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'un mercato très agité ces dernières semaines, l'OM a récupéré quelques recrues juste avant la date limite, à commencer par Benjamin Pavard. L'international français a été convaincu par le projet marseillais et a été prêté. Une arrivée surprenante qui est le résultat d'un appel de Medhi Benatia qui a porté ses fruits.

International français et champion du monde en 2018, Benjamin Pavard a été prêté par l'Inter Milan. Le défenseur a connu des débuts très positifs puisqu'il a marqué un but pour sa première sous le maillot de l'OM. Pas forcément dans les plans du club au début de l'été, il s'est laissé convaincre par le projet marseillais grâce à Medhi Benatia.

Pavard craque pour son arrivée à l'OM Ancien du Bayern Munich, Benjamin Pavard a fait un retour en Ligue 1 très surprenant. Il n'était pas forcément attendu à l'OM cette saison mais la destination lui convient totalement. « Qu’est-ce qu’il me dit Medhi Benatia quand il me passe un coup de téléphone ? Il m’a parlé de la ville, des supporters, de la ferveur qu’il y a au club. Jouer dans un stade comme ça, à guichet fermé à tous les matchs, en jouant aussi la Ligue des champions, c’est forcément quelque chose qui m’a séduit » dévoile-t-il sur les antennes de Canal+.