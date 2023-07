Un buteur fait une annonce, l’OM va adorer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté lors du précédent mercato d’hiver, Vitinha est devenu le joueur le plus cher de l’histoire de l’OM avec un transfert avoisinant les 32M€, bonus compris. Un statut qu’il a eu du mal à justifier par ses prestations. Mais le buteur portugais promet aux supporters marseillais qu’il va revenir très fort.

Vitinha annonce la couleur

« Pour la valeur du transfert, je sais qu'il faut être performant pour justifier cet investissement. Je vais montrer aux supporters que les 32 millions en valaient la peine ! Je suis un joueur de combat qui n'abandonne pas, c'est d'ailleurs ce qui m'a amené ici. C'est également ce qui m'amènera vers de nouveaux sommets et de permettre d'aider le club à grandir. La saison prochaine vous verrez un Vitinha avec plus de rendement qu'au cours des six premiers mois », lance l’attaquant de l’OM pour O Jogo avant d’en rajouter une couche.

«Je n’étais pas préparé»