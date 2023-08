Un buteur échappe au PSG, il fait une annonce troublante

Pierrick Levallet

À la recherche d'un autre buteur malgré l'arrivée de Gonçalo Ramos cet été, le PSG envisagerait d'aller chercher Romelu Lukaku. Le club de la capitale penserait à se faire prêter le buteur de 30 ans, devenu indésirable à Chelsea. Cependant, l'AS Roma aurait pris l'avantage dans son dossier. Le vestiaire de José Mourinho s'est d'ailleurs prononcé sur la potentielle arrivée du Belge dans la capitale italienne.

Malgré le recrutement de Gonçalo Ramos cet été, le PSG n’en aurait pas assez. Le club de la capitale voudrait recruter un autre buteur d’ici la fin du mercato. Si Nasser Al-Khelaïfi travaille depuis plusieurs mois maintenant sur le transfert de Randal Kolo Muani, la direction parisienne explorerait également d’autres pistes sur le marché des transferts.

Le PSG entre dans la danse pour Lukaku

Ainsi, Sky Sport Italia a révélé ces dernières heures que le PSG pensait à Romelu Lukaku. Alors que le Belge est devenu indésirable du côté de Chelsea, le club de la capitale envisagerait de se le faire prêter cette saison. Mais les Rouge-et-Bleu seraient néanmoins concurrencés par l’AS Roma de José Mourinho. D’ailleurs, les Giallorossi sont déjà passés à l’action pour recruter le buteur de 30 ans lors de ce mercato estival.

«Je réfléchirai à ce qu'il peut apporter»