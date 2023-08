Une opération à 7M€ sur le point d'échapper au PSG

Baptiste Berkowicz

En perte de vitesse depuis de nombreux mois, Romelu Lukaku souhaite rebondir cet été. Le joueur de Chelsea ne laissait pas insensible le PSG mais devrait poser ses valises ailleurs qu'au sein du club de la capitale. C'est l'AS Roma qui est en passe d'enregistrer la venue de l'attaquant belge. Un prêt payant de 7M€ est espéré par les dirigeants anglais.

Le PSG a pour habitude d'animer le mercato estival. L'été 2023 ne déroge pas à la règle. De nombreuses rumeurs affluent autour du club de la capitale. L'avenir de Romelu Lukaku était suivi de près par les dirigeants parisiens mais c'est l'AS Roma qui devrait accueillir l'attaquant belge.

Mbappé a tranché pour le transfert de cette star du PSG https://t.co/ucOkIakzFo pic.twitter.com/QKXxoK8ahM — le10sport (@le10sport) August 26, 2023

L'AS Roma comme point de chute pour Lukaku

José Mourinho tient son attaquant. L'entraineur de l'AS Roma devrait voir débarquer Romelu Lukaku dans les prochaines heures. D'après les informations de Foot Mercato , Chelsea et le club italien discutent autour de l'indemnité d'un prêt payant. Les Anglais veulent récupérer 7M€, les Romains n'offrent en revanche que 4M€. Le joueur est d'ores et déjà d'accord avec l'AS Roma.

Le PSG a pensé à Lukaku

En quête d'un attaquant de pointe après avoir bouclé Gonçalo Ramos, le PSG multiplie les pistes. La priorité du club de la capitale est toujours Randal Kolo Muani mais les dirigeants parisiens ont évalué la possibilité de recruter Romelu Lukaku ces dernières heures. Sans réussite.