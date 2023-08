Surprise, la priorité du PSG c'était lui

Amadou Diawara

Depuis le début du mercato estival, le PSG a déjà officialisé dix transferts. Et après Milan Skriniar, qui s'était engagé avec le club parisien depuis le mois de janvier, c'est Lucas Hernandez qui aurait été contacté en premier cet été par la direction rouge et bleu.

Après avoir manqué son recrutement sur ses deux premiers mercatos au PSG, Luis Campos s'est racheté cet été. En effet, le conseiller football parisien a officialisé dix transferts au total lors de cette fenêtre de transferts.

Plus précisément, Luis Campos a offert à la fois Arnau Tenas, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Manuel Ugarte, Kang-In Lee, Marco Asensio, Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos à Luis Enrique cet été. En parallèle, le conseiller football du PSG a activé la clause de rachat de Xavi Simons, qui a été prêté dans la foulée au RB Leizig. Et à en croire L'Equipe , Milan Skriniar et Lucas Hernandez ont été les deux premiers joueurs contactés parmi cette longue liste.

