Un buteur du Real Madrid à l'OM : Le transfert qui n'annonce que des galères ?

Jeune pépite du Real Madrid, Endrick a du mal à trouver sa place depuis son arrivée. Pire encore : le Brésilien de 19 ans n'a joué aucune minute depuis le début de la saison et Xabi Alonso ne compte pas forcément sur lui. Sa situation est difficile et il pourrait ainsi quitter le club cet hiver en prêt. La piste de l'OM semble être une option possible. Mais est-ce vraiment une bonne idée ?

Blessé en fin de saison dernière, Endrick n'était pas présent lors des premiers matchs du Real Madrid cette saison. Cela complique sa situation car il a désormais moins de chances de pouvoir s'exprimer, lui qui était annoncé comme un grand prodige avant son arrivée en 2024. Les dernières informations révèlent que l'OM se serait intéressé à lui pour un prêt mais cela n'enchante pas du tout Nicolas Filhol.

Endrick à l'OM, une bonne idée ? Pisté par plusieurs grands clubs européens à l'époque, Endrick a posé ses valises à Madrid une fois sa majorité obtenue. Le Brésilien traverse une période compliquée et un prêt lors du mercato hivernal semble être envisagé. Mais du côté de l'OM, on ne s'en réjouit pas tellement. « C'est une opportunité de marché, mais c'est un joueur que tu vas te faire prêter 6 mois sans option d'achat. C'est quoi l'intérêt » se questionne le journaliste de Football Club de Marseille Nicolas Filhol.