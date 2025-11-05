Un attaquant au Paris FC : Une offre de folie se prépare !

L'été dernier, le Paris FC s'est montré très actif sur le mercato, sans toutefois parvenir à trouver son grand avant-centre. C'est la raison pour laquelle le promu en L1 préparerait une nouvelle offre pour Lucas Stassin. Déjà intéressé lors du précédent mercato estival, le PFC s'était alors heurté aux exigences de l'ASSE qui réclamait plus de 40M€ pour lâcher son avant-centre.
Promu en Ligue 1, le Paris FC n'avait pas chômé sur le mercato l'été dernier. Fort d'investisseurs puissants, le PFC a notamment recruté Otavio, Moses Simon, Pierre Lees-Melou, Hamari Traoré, Kevin Trapp ou encore Jonathan Ikoné. Les Parisiens ont également lâché 9M€ pour recruter Willem Geubbels. Mais l'avant-centre est loin de répondre aux attentes.
Stassin, le PFC va revenir à la charge
Il faut dire que Willem Geubbels n'était pas du tout le premier choix du PFC qui avait tenté de recruter Matthis Abline et Lucas Stassin, avant de se heurter aux folles exigences du FC Nantes et de l'ASSE. Résultat, c'est Jean-Philippe Krasso qui est désormais titulaire à la pointe de l'attaque parisienne. Une situation qui pousse le Paris FC à envisager un retour à la charge pour Lucas Stassin.
Il va réclamer son transfert ?
En effet, selon les informations de But Football Club, le PFC envisage de transmettre une nouvelle offre à l'ASSE cet hiver pour l'attaquant belge. Pour le moment, aucun montant n'a fuité, mais l'été dernier, les Verts ont réclamé jusqu'à 40M€ pour le transfert de leur avant-centre. Reste désormais à savoir si le club de L2 sera toujours autant gourmand en janvier. Impossible à dire pour le moment, mais cette fois-ci, le Paris FC pourrait compter sur la motivation de Lucas Stassin qui souhaite quitter l'ASSE à six mois de la Coupe du monde et devrait le faire savoir à sa direction.