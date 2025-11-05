Un attaquant au Paris FC : Une offre de folie se prépare !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, le Paris FC s'est montré très actif sur le mercato, sans toutefois parvenir à trouver son grand avant-centre. C'est la raison pour laquelle le promu en L1 préparerait une nouvelle offre pour Lucas Stassin. Déjà intéressé lors du précédent mercato estival, le PFC s'était alors heurté aux exigences de l'ASSE qui réclamait plus de 40M€ pour lâcher son avant-centre.

Promu en Ligue 1, le Paris FC n'avait pas chômé sur le mercato l'été dernier. Fort d'investisseurs puissants, le PFC a notamment recruté Otavio, Moses Simon, Pierre Lees-Melou, Hamari Traoré, Kevin Trapp ou encore Jonathan Ikoné. Les Parisiens ont également lâché 9M€ pour recruter Willem Geubbels. Mais l'avant-centre est loin de répondre aux attentes.

Stassin, le PFC va revenir à la charge Il faut dire que Willem Geubbels n'était pas du tout le premier choix du PFC qui avait tenté de recruter Matthis Abline et Lucas Stassin, avant de se heurter aux folles exigences du FC Nantes et de l'ASSE. Résultat, c'est Jean-Philippe Krasso qui est désormais titulaire à la pointe de l'attaque parisienne. Une situation qui pousse le Paris FC à envisager un retour à la charge pour Lucas Stassin.