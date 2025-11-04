Départ de l’OM : De Zerbi annoncé dans un autre club !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Grand fan de Roberto De Zerbi, Marco Guidi aimerait beaucoup qu'il fasse son retour en Italie. En ce sens, le rêve du journaliste de la Gazzetta dello Sport serait de voir l’entraîneur de l’OM prendre les rênes de l’AC Milan, où il a été formé et évolué en tant que joueur.

Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2027 avec l’OM, le nom de Roberto De Zerbi avait été annoncé avec insistance du côté de l’AC Milan en fin de saison dernière. Un club qu’il connait bien pour y avoir été formé comme joueur, mais qui s’est finalement attaché les services de Massimiliano Allegri.

« C’est un de mes coachs favoris » Marco Guidi faisait partie des personnes évoquant un intérêt de l’AC Milan pour Roberto De Zerbi, dont il est un grand fan. « C’est un de mes coachs favoris à cause de sa façon de penser, la façon dont ses équipes jouent, et aussi la passion et l’engagement dont il fait preuve », a confié le journaliste de la Gazzetta dello Sport à RMC Sport.