Transferts : «C’est très sérieux...», du lourd est annoncé au Paris FC !

Avec 11 points au compteur après sa victoire sur la pelouse de l’AS Monaco (1-0), le Paris FC est actuellement onzième de Ligue 1, un début de saison satisfaisant qui ne surprend pas Mécha Bazdarevic, estimant que son ancien club est armé pour poursuivre ses bons résultats à l’avenir.

Après sa folle remontée face à l’Olympique Lyonnais (3-3) en milieu de semaine, le Paris FC a réalisé un sacré coup samedi soir en allant l’emporter sur la pelouse de l’AS Monaco (1-0). Le promu aux gros moyens, et aux fortes ambitions à moyen terme, pointe à la onzième place du classement après 11 journées, un début de saison satisfaisant, loin des tracas de la lutte pour le maintien jusqu’à présent, qui n’étonne pas Mécha Bazdarevic.

« Ils ont construit une équipe qui me semble bien armée » « Je ne suis pas du tout surpris : ils ont construit une équipe qui me semble bien armée pour être à la place qu’elle occupe actuellement, et même plus. Le staff est composé de personnes compétentes. Tous les domaines du club - direction, président, etc. - sont là pour qu’on puisse espérer que les choses se passent bien. C’est très sérieux et ils ont des compétences, de l’expérience. Il risque d’y avoir des périodes un peu moins bonnes, ce qui paraît normal pour une équipe qui est en train de se construire », souligne l’ancien entraîneur du PFC, dont l’adjoint n’était autre que Stéphane Gilli, actuellement à la tête du club.