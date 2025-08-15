Un attaquant arrive ? La promesse de l’OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A 26 ans, Edon Zhegrova fait tourner des têtes du côté de l’OM depuis plusieurs semaines. Le directeur du football Medhi Benatia avait même approché son entourage au printemps selon L’Équipe. Et alors qu’un coup de théâtre est survenu à Lille, Roberto De Zerbi a fait une annonce claire jeudi.

« Je n’ai pas eu de contact avec d’autres clubs français concernant Edon. On a envisagé qu’il puisse partir à un moment donné, je pense que les conditions ne sont plus trop réunies pour qu’il puisse partir ». En fin de semaine dernière, Olivier Létang lâchait la bombe ci-dessus au sujet d’Edon Zhegrova. Un temps écarté du groupe de Bruno Génésio, le Kosovar a été réintégré et pourrait donc rester au LOSC.

L’OM ne lâche pas l’affaire pour Edon Zhegrova Et ce, au grand dam de l’OM semblant intéressé par le profil de l’attaquant latéral du club lillois. Néanmoins, le pessimisme du président du LOSC à propos d’une éventuelle prolongation de contrat d’Edon Zhegrova ne serait pas tombé dans l’oreille d’un sourd à Marseille selon Foot Mercato qui affirme que l’espoir serait toujours de mise dans les bureaux du centre Robert-Louis Dreyfus.