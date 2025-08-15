Un attaquant arrive ? La promesse de l’OM !

A 26 ans, Edon Zhegrova fait tourner des têtes du côté de l’OM depuis plusieurs semaines. Le directeur du football Medhi Benatia avait même approché son entourage au printemps selon L’Équipe. Et alors qu’un coup de théâtre est survenu à Lille, Roberto De Zerbi a fait une annonce claire jeudi.
« Je n’ai pas eu de contact avec d’autres clubs français concernant Edon. On a envisagé qu’il puisse partir à un moment donné, je pense que les conditions ne sont plus trop réunies pour qu’il puisse partir ». En fin de semaine dernière, Olivier Létang lâchait la bombe ci-dessus au sujet d’Edon Zhegrova. Un temps écarté du groupe de Bruno Génésio, le Kosovar a été réintégré et pourrait donc rester au LOSC.
L’OM ne lâche pas l’affaire pour Edon Zhegrova
Et ce, au grand dam de l’OM semblant intéressé par le profil de l’attaquant latéral du club lillois. Néanmoins, le pessimisme du président du LOSC à propos d’une éventuelle prolongation de contrat d’Edon Zhegrova ne serait pas tombé dans l’oreille d’un sourd à Marseille selon Foot Mercato qui affirme que l’espoir serait toujours de mise dans les bureaux du centre Robert-Louis Dreyfus.
«S'il devient un joueur de l'OM, je vous donnerai mon avis»
Qu’en pense Roberto De Zerbi ? Le coach de l’Olympique de Marseille qui a déjà vu débarquer Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao dans ce secteur de jeu a fait une promesse aux journalistes présents en conférence de presse jeudi lorsqu’il fut interrogé sur le cas Zhegrova. « Ce n'est pas un de mes joueurs. Je ne peux pas en parler. C'est un joueur fort mais on le savait déjà tous. S'il devient un joueur de l'OM, je vous donnerai mon avis ». Le message est passé, le rendez-vous est donc pris.