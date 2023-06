Un ancien du PSG prêt à signer à l’OM, la vérité est dévoilée

La rédaction

Alors qu'Alexis Sanchez hésiterait à prolonger son bail à l'OM, Pablo Longoria se serait mis en quête d'un nouvel avant-centre. Plusieurs noms ont été annoncés dans la presse, notamment celui de Moussa Dembélé, formé au PSG et aujourd'hui sous contrat avec l'OL. Mais cette piste ne serait plus d'actualité depuis le mois de janvier.

Star du projet marseillais cette saison, Alexis Sanchez pourrait manquer à l'OM dans les prochains mois. Ce mardi, L'Equipe vient jeter un froid sur ce dossier, annonçant que l'international chilien hésiterait à prolonger son contrat à Marseille. Aucune décision ne sera prise tant que le successeur d'Igor Tudor ne sera pas nommé.

Moussa Dembélé annoncé à l'OM

En attendant, la direction marseillaise se prépare à toutes les éventualités et cible plusieurs profils pour renforcer le secteur offensif. La Provence cite de nombreux noms comme celui de Raphaël Guerreiro, Pape Matar Sarr, Marcus Thuram, mais aussi celui de Moussa Dembélé, pourtant formé au PSG.

Un dossier au point mort depuis plusieurs mois