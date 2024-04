Tudor est regretté à l’OM !

Thomas Bourseau

En l’espace d’une seule et unique saison, Igor Tudor a su emmener les joueurs et supporters de l’OM ans la même direction avant de décider de rendre son tablier en fin d’exercice 2022/2023. Leonardo Balerdi s’est confié à L’Équipe pour communiquer à quel point il lui est redevable.

Igor Tudor n’a certes effectué qu’une saison du côté de l’OM, ce fut amplement suffisant pour laisser une trace XXL chez Leonardo Balerdi. En effet, le défenseur argentin de 25 ans a été totalement sous le charme du technicien croate en expliquant à L’Équipe qu’à ses yeux, « le mix tactique exceptionnel, ce serait entre le pressing de Tudor et le jeu de contrôle de Sampaoli ! ».

«C’était difficile au début, il exigeait beaucoup»

Toujours pour le quotidien sportif, Leonardo Balerdi a révélé comme Igor Tudor a su le changer en seulement quelques semaines dans la foulée de son arrivée en juillet 2022. « J’ai eu le déclic après avoir été trop tendre sur un attaquant adverse en préparation, le gars avait marqué. Tudor m’a dit : « Tranquille, tu n’es pas à 100 % ». Je me suis remis dedans. C’était difficile au début, il exigeait beaucoup. Mais après… Il m’a transmis sa mentalité de guerrier ».

«Il comprend tous les moments du foot»

D’ailleurs, d’après Leonardo Balerdi, on n’apprend pas les rudiments du football à Igor Tudor. « Il comprend tous les moments du foot, il a vécu ça pendant huit saisons de joueur à la Juventus. Et puis dans le jeu, les un-contre-un sur tout le terrain, les défenseurs dans la surface adverse qui marquent des buts puis reviennent gagner des duels dans leur camp... ».

«Il m’a toujours soutenu»