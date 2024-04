Mercato - PSG : Un problème de longue date enfin résolu à Paris ?

Thibault Morlain

Suite à la retraite de Thiago Motta, le PSG s’est longuement mis à la recherche du milieu de terrain qui fera oublier l’Italien. Des millions d’euros ont été dépensés pour recruter de nombreux joueurs qui n’ont pas réussi à prendre la succession de Motta. Un problème de longue date qui pourrait bien être de l’histoire ancienne avec l’explosion actuelle de Vitinha.

Buteur à l’aller face au FC Barcelone, Vitinha a remis cela au retour pour acter la qualification du PSG pour le dernier carré de la Ligue des Champions. Après une première saison compliquée suite à son transfert du FC Porto, le Portugais confirme tout son talent cette saison sous les ordres de Luis Enrique. Au milieu de terrain, Vitinha s’impose comme l’un des patrons, faisant notamment oublier le départ de Marco Verratti au mercato estival. Mais aussi enfin le départ à la retraite de Thiago Motta ?

« C’est une super sentinelle »

Pour So Foot , Didier Domi s’est confié sur le niveau actuel de Vitinha. A propos du joueur du PSG, il a alors lâché : « Il y en a un que je veux souligner particulièrement, qui avait déjà été l’homme du match à l’aller côté PSG et qui prend une dimension extraordinaire, c’est Vitinha. Avec Ruiz, il a contrôlé les milieux de terrain adverses et tout ce qu’il fait est impressionnant. On a longtemps parlé du remplaçant de Thiago Motta, qu’il fallait une sentinelle costaude, forte. Mais à Paris, on a toujours eu besoin de quelqu’un de plus footballeur que physique. Et Vitinha, avec son intelligence, son agressivité, sa vista, c’est une super sentinelle ».

« Comme un grand milieu de terrain… »