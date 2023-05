Transferts : Une star veut signer au PSG, c’est confirmé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fortement intéressé par le profil de Bernardo Silva afin de renforcer le secteur offensif du PSG cet été, Luis Campos met le paquet pour tenter de recruter le milieu offensif portugais de Manchester City. Et un journaliste de L’EQUIPE indique que le PSG est d’ailleurs l’option prioritaire du joueur pour cet été.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG se lance à la poursuite de Bernardo Silva, ancien protégé de Luis Campos à l’AS Monaco. Le dirigeant portugais, qui n’a jamais rompu le lien avec son compatriote portugais, souhaite plus que jamais le faire signer au PSG pour remplacer Lionel Messi. Mais qu’en est-il dans l’esprit de Silva et des dirigeants de Manchester City ?

« Ils peuvent ouvrir la porte »

Interrogé au micro de La Chaine L’EQUIPE , le journaliste Loïc Tanzi a lâché ses vérités sur cette piste Bernardo Silva au PSG : « Je pense que c’est faisable si Manchester ouvre la porte, ce qui n’a pas été le cas l’été dernier. Sont-ils capables d’ouvrir la porte ? Oui, si Bernardo Silva va voir Guardiola en lui disant cette fois-ci je ne peux plus rester, ce qu’il n’avait pas fait l’année dernière. L’année dernière, il avait demandé son départ mais les dirigeants ne voulaient pas qu’il parte et il a accepté en restant une année de plus. Là, s’il dit vraiment : ‘Coach, ça fait six ans que je suis là, il faut que je parte. J’ai envie de partir’, et que Guardiola lui ouvre la porte pour service rendu, je pense qu’il y a moyen. Je pense qu’il peut le faire », explique Tanzi.

« Le PSG sa destination numéro 1 »