Transferts : Une star échappe au PSG, il rétablit la vérité

La rédaction

En plein calvaire à l'Atlético de Madrid, João Félix aurait pu signer au PSG. Le club de la capitale souhaitait le relancer, mais le Portugais s'est finalement engagé au FC Barcelone. Certains ont notamment pensé que Fabrizio Romano avait eu une certaine influence dans ce dossier grâce à l'entretien qu'il a pu décrocher avec l'attaquant de 23 ans. Le journaliste a donc tenu à rétablir la vérité à ce sujet.

Cet été, le PSG a mis la main sur Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani, Marco Asensio et Kang-In Lee pour se renforcer offensivement. Mais d’autres noms étaient également annoncés du côté de la formation parisienne, comme João Félix. Revenu de son prêt à Chelsea, le Portugais n’était plus désiré à l’Atlético de Madrid. Le PSG y voyait donc une opportunité de le relancer.

João Félix snobe le PSG pour le Barça, Fabrizio Romano impliqué ?

Mais finalement, l’attaquant de 23 ans a été envoyé en prêt au FC Barcelone cet été. Lors d’un entretien avec Fabrizio Romano avant de rejoindre le club catalan, il avait indiqué que cela représentait un rêve pour lui de porter les couleurs du Barça . Certains se sont donc interrogés quant à la possible influence du journaliste dans le dossier João Félix. Fabrizio Romano a donc tenu à rétablir la vérité à ce sujet.

«Je n’ai honnêtement eu aucun rôle»