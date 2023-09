PSG : Le clan Dembélé annonce du lourd

Jean de Teyssière

Opposé à l'OGC Nice vendredi soir en ouverture de la cinquième journée de Ligue 1, le PSG a été battu au Parc des Princes (2-3). La nouvelle recrue du PSG, Ousmane Dembélé, s'est retrouvée en difficulté, envoyant sa frappe dans les tribunes lors d'un duel face à Marcin Bulka. Son efficacité dans le dernier geste commence à faire parler, mais l'entourage du Français n'est pas inquiet.

L'OGC Nice a réussi la copie parfaite vendredi soir face au PSG, en battant le champion en titre sur sa pelouse du Parc des Princes (3-2), et ce, grâce à un Terem Moffi des grands jours. Le score aurait cependant pu être différent si Ousmane Dembélé avait été plus adroit devant le but...

Dembélé n'a toujours pas marqué cette saison

Depuis le début de la saison, Ousmane Dembélé n'a pas encore été décisif avec le PSG. Pour Le Parisien, la raison est simple : l'attaquant français n'est pas un finisseur né. Mais ses deux opportunités manquées face à Nice peuvent commencer à inquiéter les supporters du PSG.

Fiasco au PSG, l'entraineur prend une décision https://t.co/U4LXi54Q3I pic.twitter.com/5Yu6FhUKMr — le10sport (@le10sport) September 16, 2023

«Ce n'est qu'une question de temps»