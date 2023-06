Transferts : Une folie à 150M€ envisagée, il prévient le PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG songe à plusieurs pistes prestigieuses pour renforcer son attaque. Alors qu’Harry Kane a notamment les faveurs de Nasser Al-Khelaïfi, la piste Victor Osimhen est également à l’étude dans la capitale, un joueur que connaît bien Luis Campos, à l’origine de sa venue au LOSC. De son côté, le Napoli n’écarte pas la possibilité de céder son joueur, mais il faudra mettre le prix.

Si le Paris Saint-Germain ne compte encore aucune recrue officiellement, les grandes manœuvres ont néanmoins déjà été lancées en coulisse. Ainsi, plusieurs joueurs sont d’ores et déjà attendus dans la capitale. C’est notamment le cas de Manuel Ugarte (Sporting Lisbonne) et Lee Kang-in (Majorque), pour qui le PSG devrait régler une indemnité de transfert, mais également Milan Skriniar (Inter), Marco Asensio (Real Madrid) et Cher Ndour (Benfica), arrivant à la fin de leur contrat. Le club de la capitale souhaiterait régler le dossier de l’entraîneur en attendant les annonces officielles, et du mouvement est encore envisagé.

PSG : Le Qatar boucle un énorme coup, il fait déjà l’unanimité https://t.co/nMyByG3IiI pic.twitter.com/CTSSmxS0dF — le10sport (@le10sport) June 19, 2023

Un attaquant attendu au PSG

Le PSG voudrait notamment mettre la main sur un attaquant de classe mondiale. Selon les informations divulguées par Le Parisien , Harry Kane (Tottenham) apparaît comme la priorité de Nasser Al-Khelaïfi, mais d’autres joueurs sont ciblés à l’instar de Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort) ou encore Victor Osimhen (Napoli), dont le départ d’Italie pourrait avoir lieu dès cet été.

« Si une offre importante arrive pour la santé du Napoli, nous verrons »