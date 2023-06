Le PSG prépare un transfert incroyable en Ligue 1

Alors que le marché des transferts a ouvert ses portes la semaine dernière, le PSG peut officiellement passer à l’action et renforcer son effectif. Jonathan David serait toujours pisté par le club de la capitale, le LOSC en demande 60M€. D’autres clubs sont aussi dans le coup dont Naples, Tottenham et West Ham.

Le PSG va officiellement lancer son mercato. Le club de la capitale est sur le point de boucler la venue de Luis Enrique, Luis Campos va donc pouvoir discuter avec le technicien espagnol des potentiels renforts pour restructurer l’effectif du PSG. Notamment en attaque où Kylian Mbappé est trop esseulé.

D’après les informations de Ben Jacobs, le PSG suivrait la situation de Jonathan David. Le LOSC est prêt à le vendre cet été mais en demande 60M€. L’international canadien rêve d’aller en Premier League mais les intérêts de Chelsea, Arsenal et Manchester United se seraient sérieusement refroidis.

Lille expect to sell Jonathan David this summer. They are looking for around €60m. David would love a move to the Premier League. #CFC and #MUFC have other leading targets for now despite looking at David in the past. Same for #AFC.🇨🇦 pic.twitter.com/GuftIXOFby