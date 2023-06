PSG : L’Arabie Saoudite débarque sur un dossier brûlant !

Thomas Bourseau

Sergio Conceiçao aurait à cœur de rebondir en France et au PSG à en croire la presse portugaise. Et ce, bien qu’Al-Hilal et la Saudi Pro League soient prêts à lui offrir un contrat en or. Explications.

Passé par le FC Nantes en 2016/2017, Sergio Conceiçao semblerait être bien emballé par l’idée de retrouver l’élite du football français. Et ce, bien que Luis Enrique semble être sur le point de lui barrer la route du PSG. En effet, d’après les informations circulant dans la presse depuis dimanche après l’échec du dossier Julian Nagelsmann, le Paris Saint-Germain serait à deux doigts d’obtenir la signature de Luis Enrique pour un contrat d’une année plus une autre en option qui l’emmènerait à 2025.

En plus d’Enrique, le PSG penserait à Conceiçao

Néanmoins, en parallèle, le nom de Sergio Conceiçao revient avec insistance depuis quelques heures du côté du PSG. France Bleu affirmait dimanche que le coach du FC Porto, contractuellement lié au club jusqu’en 2024 dispose d’une clause à 18M€. Mais qu’en pense le principal intéressé ?

Approché par les Saoudiens, Conceiçao attend un signe du PSG