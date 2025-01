Transferts : Un joueur de Deschamps lâche sa réponse à l'OM !

Thomas Bourseau

L'Olympique de Marseille est en constante quête de renforts afin d'améliorer l'effectif de Roberto De Zerbi. Après Luiz Felipe Ramos, les dirigeants marseillais songeraient à Jean-Clair Todibo, défenseur de West Ham et de l'équipe de France. Cependant, les espoirs de l'OM seraient déjà terminés.

Certes, Luiz Felipe Ramos s'est installé à Marseille pendant la première quinzaine de janvier. Roberto De Zerbi dispose donc d'une cartouche défensive supplémentaire dotée d'une belle expérience européenne à la Lazio et au Betis Séville entre autres. Libre de tout contrat depuis la résiliation de son bail à Al-Ittihad, Ramos n'a pas coûté la moindre indemnité de transfert à l'OM.

L'OM s'active sur le marché international ! Qui pourrait débarquer sur la Canebière après Elye Wahi ? 🧐

➡️ https://t.co/OpxfeR3SXN pic.twitter.com/LOcpHoQ5ie — le10sport (@le10sport) January 26, 2025

L'OM se prend un stop de la part de Jean-Clair Todibo ?

Et maintenant ? Il semblerait que le directeur du football de l'Olympique de Marseille qu'est Medhi Benatia ne soit pas rassasié. Et pour cause, The Athletic a récemment confié que le club phocéen se serait renseigné auprès du cercle proche de Jean-Clair Todibo dans l'espoir d'éventuellement l'attirer à l'Orange Vélodrome. Toutefois, le média britannique confiait que l'international français ne serait pas enclin à l'idée de signer à l'OM, étant comblé sportivement parlant à West Ham.

La Juventus également tenue en échec pour Todibo ?

D'ailleurs, l'OM ne devrait pas être le seul club à se heurter à la réticence de Jean-Clair Todibo. Le défenseur central français de 25 ans est prêté avec option d'achat obligatoire par l'OGC Nice à West Ham et d'après Loïc Tanzi, la Juventus qui est intéressée ne serait pas entrée en contact avec Nice ou le club londonien à seulement une semaine de la clôture du mercato hivernal pour Todibo. Le journaliste de L'Equipe assure que cette opération aurait peu de chances de voir le jour.