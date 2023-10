Transferts : Un joueur de Deschamps échappe au PSG et jubile

Pierrick Levallet

Cet été, Benjamin Pavard aurait pu faire son retour en Ligue 1. Passé par le LOSC, le défenseur de 27 ans était annoncé au PSG lors de ce mercato estival. Finalement, l'international français a signé à l'Inter. Et il semble pas mécontent d'avoir quitté le Bayern Munich pour le pensionnaire de Serie A.

L’été s'est révélé plus que mouvementé pour le PSG. Le club de la capitale s’est débarrassé de nombreux indésirables et a bouclé une bonne dizaine d’arrivées pour se renforcer. La formation parisienne a notamment accueilli Milan Skriniar et Lucas Hernandez dans son secteur défensif. Un autre champion du monde 2018 aurait d’ailleurs pu signer chez les Rouge-et-Bleu.

Une star de Deschamps au PSG, il balance tout https://t.co/M8MVLpHVJv pic.twitter.com/ZakYnhIKQY — le10sport (@le10sport) October 13, 2023

Pavard était dans le viseur du PSG

En effet, Benjamin Pavard a été lié au PSG cet été. L’Equipe avait notamment fait savoir que le club de la capitale pensait à l’international français en cas d’arrivée de Julian Nagelsmann sur le banc. Finalement, c’est Luis Enrique qui a remplacé Christophe Galtier et la piste menant à Benjamin Pavard n’a pas été approfondie.

«L'Inter est un club légendaire»