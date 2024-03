Transferts - Real Madrid : Le PSG battu à cause de Neymar ?

Hugo Chirossel

Avant de débarquer au PSG lors de l’été 2017, c’est au FC Barcelone que Neymar avait fait ses premiers pas en Europe. Mais l’international brésilien aurait pu prendre la direction du Real Madrid, également intéressé lorsqu’il évoluait encore à Santos. Un échec qui selon Frederico Pena a provoqué du changement chez la Casa Blanca, notamment en ce qui concerne son joueur, Endrick.

La carrière de Neymar aurait pu prendre une tout autre tournure. En 2013, l’international brésilien faisait le grand saut vers l’Europe, quittant Santos pour rejoindre le FC Barcelone, mais c’est au Real Madrid qu’il aurait pu débarquer. Selon Frederico Pena, agent de Vinicius Junior, mais également d’Endrick, qui arrivera chez la Casa Blanca l’été prochain, les Merengue ne voulaient plus rater un grand espoir brésilien après Neymar.

« Il ne manquerait jamais un autre talent comme Vini ou Endrick après le départ de Neymar à Barcelone »

« Je pense que le Real a décidé qu'il ne manquerait jamais un autre talent comme Vini ou Endrick après le départ de Neymar à Barcelone », a déclaré Frederico Pena auprès du Telegraph . Si Endrick arrivera au Real Madrid l’été prochain, plusieurs autres grands clubs européens étaient intéressés, notamment le PSG. Mais c’est surtout Chelsea qui était proche de s’attacher les services de l’attaquant âgé de 17 ans.

Chelsea a failli devancer le Real Madrid