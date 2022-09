Foot - Mercato - PSG

PSG : Une piste d’Al-Khelaïfi s’envole pour la succession de Mbappé

Publié le 20 septembre 2022 à 07h30 par Thomas Bourseau

Joao Felix semblait figurer dans les petits papiers du PSG au printemps dernier avant que Kylian Mbappé finisse par prolonger son contrat. Cependant, il se pourrait que le champion du monde quitte le cap à l’issue de la saison. L’occasion pour Nasser Al-Khelaïfi de revenir à la charge pour Joao Felix ? Le joueur de l’Atletico de Madrid aurait d’autres projets.

Nasser Al-Khelaïfi être contraint de trouver un successeur à Kylian Mbappé lors de la prochaine intersaison. Selon différents médias, un transfert du champion du monde tricolore serait une possibilité. Bien que sa destination reste floue à ce jour, il se pourrait que Kylian Mbappé plie bagage en 2023, soit une année avant la fin de son contrat au PSG, l’ultime saison du joueur semblant être uniquement optionnelle.

Un intérêt du PSG pour Joao Felix avant la prolongation de Mbappé ?

Lorsque Kylian Mbappé n’avait pas encore prolongé son contrat au Paris Saint-Germain au printemps dernier, il était question de la succession de Mbappé. Et Eduardo Inda, à savoir le directeur d’ OK Diario , affirmait que le PSG avait des vues sur Joao Felix. « Il y a un joueur qu'ils aiment bien, et ils l'aiment beaucoup. Ce joueur est un Portugais de l'Atlético que j'adore et dont Cholo n'a pas tiré le meilleur parti : c'est Joao Félix. Un joueur impressionnant qui a coûté 127 millions et qui, tôt ou tard, s'ils ne tirent pas le meilleur de lui, devra partir ».

Joao Felix a un rêve en cas de départ de l’Atletico de Madrid