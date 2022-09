Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La vérité éclate sur le transfert de Di Maria

Publié le 20 septembre 2022 à 01h30 par Thomas Bourseau

Angel Di Maria a quitté le PSG non sans émotion. En juin, les options pour son avenir étaient multiples dont une arrivée au FC Barcelone, rival historique de son ancien club du Real Madrid. Au final, l’Argentin a rejoint la Juventus. Et Massimiliano Allegri n’est pas étranger à ce transfert.

Le 21 mai dernier, Angel Di Maria a quitté la pelouse du Parc des princes en pleurs pour sa dernière en tant que joueur du PSG. Après sept saisons passées au Paris Saint-Germain, celui qui est surnommé El Fideo était allé jusqu’au bout de son contrat au Paris Saint-Germain et plusieurs options se présentaient à lui pour son avenir.

Le Barça avait la main pour le transfert de Di Maria

Le FC Barcelone a été une véritable option pour Angel Di Maria. Et pour ESPN Argentina , l’Argentin n’excluait pas une telle option en juin dernier bien qu’il ait par le passé joué au Real Madrid l’espace de quatre saisons. « Le Barça oui, c’est un des meilleurs clubs du monde aussi. Les deux clubs ont toujours été opposés (ndlr le Real Madrid et le Barça), et il était juste de noter que par moments le Barça était spectaculaire et qu’ils dominaient, mais bon comme je vous l’ai dit, je pense que c’est aussi un des meilleurs clubs du monde et il me plairait aussi d’y jouer ». D’ailleurs, Di Maria aurait un temps privilégié le Barça à la Juventus.

Transferts - PSG : Vitinha déjà menacé par une autre recrue du mercato ? https://t.co/Voyslr8Wb8 pic.twitter.com/77oopGot2O — le10sport (@le10sport) September 19, 2022

Allegri a fait un forcing XXL pour Di Maria