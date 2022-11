Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Une bombe secoue le mercato, Neymar en rajoute une couche

Publié le 6 novembre 2022 à 14h15

À 35 ans, Gerard Piqué a décidé de mettre fin à son aventure catalane. Ce samedi, le défenseur disputait son dernier match avec le FC Barcelone sur la pelouse du Camp Nou, une soirée forte en émotion pour lui. Sur Instagram, Neymar a salué le départ de son ancien coéquipier.

Ce samedi, le FC Barcelone est sorti vainqueur de son duel contre Almeria (2-0), mais l’important était ailleurs pour les Blaugrana . À la surprise générale, Gerard Piqué a annoncé cette semaine qu’il disputerait ce jour-là son dernier match au Camp Nou. Après le coup de sifflet final, l’emblématique défenseur du Barça a donc eu droit à sa célébration sous une dernière ovation.

Piqué a fait ses adieux au Camp Nou

Micro en main, Gerard Piqué a déclaré sa flamme au club culé et à ses supporters. « Quand on vieillit, on se rend compte que la vie, c'est aimer mais c'est aussi savoir partir. Mon amour pour le Barça est tellement fort qu’il était temps de faire une pause , a-t-il confié au milieu de la pelouse. Je suis convaincu que dans le futur je serai de nouveau ici. Je suis né et je mourrai ici. »

Neymar rend hommage à Piqué ❤️ pic.twitter.com/UALbJFUne4 — FR Barça (@FRBarca_) November 5, 2022

« Pour toujours », salue Neymar