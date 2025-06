Transferts - PSG : Un incroyable coup à la Pogba est imaginé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Gianluigi Donnarumma, fraîchement couronné champion d'Europe avec le Paris SG, suscite l'intérêt sur le marché des transferts à une année de la fin de son contrat. Enzo Raiola, son agent, a évoqué la possibilité d'un retour à l'AC Milan à l’avenir, prenant pour exemple la gestion du cas Paul Pogba.

Sacré champion d’Europe avec le PSG, Gianluigi Donnarumma a les cartes en main pour son avenir. Le portier italien va entrer dans sa dernière année de contrat, et pour l’heure, les négociations traînent en longueur au sujet d’une prolongation. La priorité est donnée au PSG, mais le principal intéressé laissait planer le doute concernant son avenir après la finale de la Ligue des champions.

Enzo Raiola n’exclut pas un possible retour de Donnarumma à Milan Interrogé mercredi par Radio Sportiva, Enzo Raiola a répété qu’un avenir à Paris restait la priorité de Gianluigi Donnarumma, sans écarter d’autres options à court et même long terme. L’agent de l’international italien a notamment ouvert la porte à un possible retour à l’AC Milan à l’avenir, et ce malgré le divorce houleux entre les deux parties.