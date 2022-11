Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Un cuisant échec du mercato de Campos se profile

Publié le 9 novembre 2022 à 06h00

Thomas Bourseau

Contractuellement lié à l’Inter jusqu’à la fin de la saison, Milan Skriniar serait susceptible de renouveler son bail dans les prochaines semaines à présent que le club nerazzurro s’est qualifié pour la phase à élimination direction de la Ligue des champions. Le PSG pourrait déjà s’en mordre les doigts.

Milan Skriniar est sans contestation possible l’un des dossiers les plus chauds de Luis Campos. Dès son arrivée en tant que conseiller football du Paris Saint-Germain en juin dernier, Campos semble avoir rapidement coché le nom de Skriniar dans sa short-list. Et tout l’été, le PSG a fait de son mieux pour trouver un accord avec l’Inter sur l’indemnité de transfert alors que les bases contractuelles auraient été convenues entre le clan Skriniar et le comité de direction du PSG.

Le PSG prévoyait de revenir à la charge cet hiver pour Skriniar

Résultat ? Confronté à la réticence de l’Inter de vendre Milan Skriniar, le club nerazzurro ayant réclamé une offre de transfert jugée trop importante par le PSG, le club de la capitale compte revenir à la charge avec une offensive pendant le mercato de janvier comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité le 21 octobre dernier. On vous affirmait en outre que le résultat final de l’Inter lors de la phase de poule de la Ligue des champions dictera le sort de Milan Skriniar. En cas de non-qualification pour le stade des 1/8èmes de finale de la C1, une vente de Skriniar aurait alors été prise en considération par l’Inter.

L’Inter qualifiée en Ligue des champions, une prolongation en cours pour Skriniar ?