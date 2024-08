Transferts - PSG : Un club étranger prend déjà rendez-vous pour 2025 !

Thomas Bourseau

Rapatrié par le PSG à l’été 2023, Xavi Simons pourrait en l’espace de deux ans quitter le club sans avoir arboré une seule fois la tunique parisienne. C’est en effet le projet affiché par la direction du RB Leipzig à la presse allemande concernant l’ailier néerlandais de 21 ans qui cumule actuellement sa deuxième saison en prêt de l’autre côté du Rhin.

Le PSG n’a eu d’autre choix que de prêter une nouvelle fois Xavi Simons cet été. Bien que le club parisien souhaitait pouvoir compter sur l’international néerlandais de 21 ans, ce dernier ne cultivait pas le même désir et était déterminé à évoluer une saison de plus loin du Paris Saint-Germain comme le10sport.com vous le dévoilait le 17 juillet dernier.

«Notre objectif est de garder les meilleurs joueurs comme lui sur le long terme»

Pour ce faire, Xavi Simons est reparti en prêt d’une saison au RB Leipzig où il avait déjà effectué l’exercice précédent. Et alors que le mercato estival n’est même pas encore terminé, le directeur général de Red Bull GmbH annonce déjà la couleur aux dirigeants du PSG pour le prochain. « Notre direction doit négocier cela avec le PSG. Pour l'instant, il est prêté. Mais bien sûr, notre objectif est de garder les meilleurs joueurs comme lui sur le long terme ».

«Nous avons maintenant montré que c'est possible»

Pour Sky Deustchland, Oliver Mintzlaff n’a donc pas caché ses ambitions concernant le milieu offensif et ailier appartenant au PSG jusqu’en juin 2027. De plus, la récente prolongation de contrat du très convoité Benjamin Šeško permet au RB Leipzig d’afficher sa confiance pour la résolution du cas Xavi Simons. « Nous avons maintenant montré que c'est possible, même face à une forte concurrence. Šeško a reçu des offres importantes, y compris de la Premier League, mais il a choisi de rester avec nous et a même prolongé son contrat ». Le PSG a donc une saison complète pour se préparer à ces négociations.