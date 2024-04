Transferts - PSG : Nouvelle bombe, un proche de Mbappé balance

Benjamin Labrousse

Au cours du mois de février, Kylian Mbappé a entériné son départ du PSG à l’issue de son contrat en juin prochain. Placé au sein du loft des indésirables au début de saison, le numéro 7 aurait obtenu sa réintégration en promettant de prolonger à Paris. Toutefois, cette information a été contestée par le clan de la star de 25 ans. Explication.

L’avenir de Kylian Mbappé est scellé. En fin de contrat le 30 juin prochain avec le PSG, l’attaquant français ne va pas poursuivre l’aventure dans la capitale. En effet, tout indique depuis plusieurs semaines que Mbappé va s’engager en faveur du Real Madrid. La conclusion d’un dossier interminable pour Paris, qui aura été relancé dès l’été dernier. En juin 2023, le numéro 7 avertissait sa direction par courrier qu’il n’étendrait pas son contrat jusqu’en 2025 par le biais d’une clause présente en son bail.

PSG : «Un cirque», Luis Enrique répond cash sur Mbappé https://t.co/96xzxwMHC7 pic.twitter.com/kIBxcuP4fW — le10sport (@le10sport) April 20, 2024

Mbappé aurait promis de prolonger au PSG

Dès lors, la direction du PSG avait placé le Français au sein du loft composé pour les éléments indésirables de l’équipe. Kylian Mbappé avait alors manqué le premier match de la saison face à Lorient (0-0), mais avait néanmoins obtenu sa réintégration au sein de l’effectif ce soir-là. A ce propos, certains médias évoquaient un accord de principe entre la star parisienne et le président Nasser Al-Khelaïfi. Ce samedi, Foot Mercato a lâché une véritable bombe dans ce dossier en affirmant que Mbappé avait été réintégré après avoir promis à sa direction qu’il parapherait un nouveau contrat à Paris.

Un proche de Mbappé dément cette information