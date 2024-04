Mercato : Galtier recruté par une légende du PSG ?

Hugo Chirossel

Libre depuis son départ du PSG en fin de saison dernière, Christophe Galtier a rebondi à Al-Duhail, au Qatar, avec qui il s’est engagé en décembre dernier. Mais le technicien français âgé de 57 ans serait désormais prêt à revenir en Europe, où l’AC Milan serait intéressé et où il pourrait bénéficier de sa bonne relation avec Zlatan Ibrahimovic.

Après une expérience mitigée au PSG, même s’il a tout de même été sacré champion de France, Christophe Galtier a pris la direction du Qatar en décembre, où il s’est engagé avec Al-Duhail. Mais quatre mois plus tard, l’ancien entraîneur de l’ASSE aurait déjà envie de revenir en Europe.

Ibrahimovic prêt à recruter Galtier à l’AC Milan ?

Du temps de son passage sur le banc des Verts , Christophe Galtier s’était lié d’amitié avec Zlatan Ibrahimovic, alors joueur du PSG. Le Suédois est désormais conseiller principal auprès de l’actionnariat et de la direction de l’AC Milan et cela pourrait faciliter une arrivée de Christophe Galtier chez les Rossoneri .

La candidature de Galtier a plusieurs avantages