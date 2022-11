Transferts - PSG : Messi, Mbappé…. Cette recrue de Campos se lâche sur son mercato

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Il est l'une des recrues estivales du PSG. Arrivé à Paris en toute fin de mercato, Carlos Soler s'est vite adapté au sein du club français. Alors qu'il a inscrit son premier but en Coupe du monde ce mercredi, le milieu offensif est revenu sur son transfert et sur ses premiers pas au PSG. Il a loué certaines stars comme Neymar, Lionel Messi ou Kylian Mbappé.

Carlos Soler est arrivé au PSG dans les ultimes instants du mercato. Un choix que ne doit pas regretter Luis Campos, à l'origine de son transfert. Débarqué en provenance de Valence, le milieu offensif s'est mis en valeur ces dernières semaines. Une confiance, qui se reflète sur ses prestations au Mondial. Ce mercredi, Soler a participé au festival de l'Espagne face au Costa-Rica en inscrivant un but (victoire 7-0). Avant ce match, Carlos Soler est revenu sur son arrivée au PSG lors d'un long entretien accordé à la Vanguardia.

Mercato - PSG : Il lâche ses vérités après son transfert au PSG https://t.co/itRlVT9odJ pic.twitter.com/vkhEpdhdan — le10sport (@le10sport) November 23, 2022

Carlos Soler raconte son mercato

« Ils m’ont recruté le dernier jour du mercato et au début, cela m’a handicapé un peu, la vérité. Pas à cause de mon niveau, mais parce que c’est un processus et quand tu arrives dans un si grand club, tu as besoin d’apprendre de nouveaux concepts, la langue, et d’autres choses en dehors du football. Je n’avais jamais joué en dehors d’Espagne et ce sont des choses qui font que tu n’es pas à 100% dès le début » a déclaré Carlos Soler.

Carlos Soler s'est vite adapté

Le joueur de 25 ans est ravi de ses premiers pas à Paris. « J’ai appris, j’ai vite mûri dans cette nouvelle ville. J’ai joué plusieurs fois et j’ai marqué des buts. Mais quand je vais revenir de la Coupe du monde, je vais continuer de m’améliorer » a confié Soler, qui a tenu à remercier ses coéquipiers notamment Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar.

« Neymar, Messi, Mbappé ont été phénoménaux »